Эксперт: Саакашвили хочет нейтрализировать Жебривского в качестве нового генпрокурора

Об этом в комментарии заявил политолог, Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

«Я не представляю, чтобы губернатор Днепропетровской, Харьковской или Полтавской области приехал в Одессу и стал критиковать Саакашвили. Можно представить, какой скандал поднялся в СМИ. А вот Саакашвили все сошло с рук, хотям мы видим, что вместо того, чтобы сотрудничать с Жебривским и содействовать в борьбе с контрабандой, он пошёл в открытую атаку», - сказал Небоженко.

Читайте такжеЖебривский назвал Саакашвили пиарщиком и раскритиковал его приезд в Донецкую область

«Саакашвили ошибся, выбрав себе в оппоненты Павла Жебривского. Наверное, он не в курсе, что Павел Иванович крайне опытный политик и крепкий орешек.

Жебривский минимум пятнадцать лет находится в дружественных отношениях с президентом Порошенко. Я думаю, ссорой с Жебривским одесский губернатор пытается психологически надавить на Петра Порошенко, для этого он критикует его близких друзей», - отметил политолог.

«По моей информации, если Жебривский выполнит все указания президента по области, то станет Генеральным прокурором Украины вместо Шокина. Зная эту информацию, Саакашвили делает все для нейтрализации Жебривского», - резюмировал Небоженко.