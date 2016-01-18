Эксперт: Саакашвили хочет нейтрализировать Жебривского в качестве нового генпрокурора

16:10, 18 января 2016
Политика
2122

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пытается надавить на президента, инициируя ссоры и скандалы с донецким губернатором Павлом Жебривским.

Саакашвили / УНИАН

Об этом в комментарии заявил политолог, Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

«Я не представляю,  чтобы губернатор Днепропетровской, Харьковской или Полтавской области приехал в Одессу и стал  критиковать Саакашвили. Можно представить,  какой скандал поднялся в СМИ. А вот Саакашвили все сошло  с рук, хотям мы видим, что вместо того,  чтобы сотрудничать с Жебривским и содействовать в борьбе с контрабандой, он пошёл в открытую  атаку», - сказал Небоженко.

Читайте такжеЖебривский назвал Саакашвили пиарщиком и раскритиковал его приезд в Донецкую область

«Саакашвили ошибся, выбрав себе в оппоненты Павла Жебривского. Наверное, он не в курсе, что Павел Иванович крайне опытный политик и крепкий орешек.

Жебривский минимум пятнадцать  лет находится в дружественных  отношениях  с президентом  Порошенко. Я думаю, ссорой с Жебривским одесский губернатор пытается психологически надавить на Петра Порошенко, для этого он критикует его близких  друзей», - отметил политолог.

«По моей информации, если Жебривский выполнит все указания президента по области, то станет Генеральным прокурором Украины вместо Шокина.  Зная эту информацию,  Саакашвили делает все для нейтрализации Жебривского», - резюмировал Небоженко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter