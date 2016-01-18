Нацгвардия укомплектована автомобильной техникой на 85%, бронетанковой - на 50%
Национальная гвардия Украины по результатам улучшения материального обеспечения в 2015 году укомплектована автомобильной техникой на 85%, а бронетанковой - на 50%.
Об этом сообщил полковник Нацгвардии, заместитель начальника управления автомобильной и бронетанковой техники Александр Калатинец на брифинге в Киеве.
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“На сегодняшний день по автомобильной технике укомплектованность составляет 85%. Что касается бронетанковой техники, то это практически половина - 50%”, - сказал он.
По словам полковника, благодаря сохранению объемов финансирования в текущем году на нужды Нацгвардии будет закуплено 170 единиц автомобильной техники, 20 единиц бронетанковой техники, а также специальной эвакуационной техники.
Кроме того, в Нацгвардии намерены проводить активную модернизацию бронетанковой техники.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предоставил госкомпании «Укрспецэкспорт», входящей в состав госконцерна «Укроборонпром», госгарантии на 1 млрд грн для закупки вооружения, военной и специальной техники для Национальной гвардии.