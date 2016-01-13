Климкин 14 января примет участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

"Украинский министр иностранных дел Павел Климкин посетит нынешнюю первую специальную сессию Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.

На этой сессии действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер представит приоритеты Германии во время ее председательства в организации в 2016 году.

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Климкин примет участие в дебатах после представления приоритетов немецкого председательства и, ориентировочно, в 15:10 (по местному времени) даст брифинг для прессы.