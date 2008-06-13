Литвин пожаловался послу США, что раз за разом страну приспосабливают

Лидер Народной партии и парламентской фракции своего имени Владимир ЛИТВИН считает, что украинские политики должны пожертвовать своим политическим будущим, но сделать необходимые радикальные шаги в организации жизни страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народной партии, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

Комментируя имеющуюся в стране внутриполитическую ситуацию, В.ЛИТВИН заметил, что не заботится сейчас о проблемах коалиции, а беспокоится о том, в каком состоянии страна и что нужно делать. “Разговоры о коалиции и о политических взаимоотношениях уже давно раздражают людей. Поскольку в процессе политических разборок у нас начинает зашкаливать политический и социальный популизм”, – заявил председатель фракции Блок Литвина.

В.ЛИТВИН считает, что политикам необходимо отбросить свои попытки нравиться людям и откровенно сказать, в каком состоянии находится Украина. “После этого необходимо сказать, кто именно может воплотить запланированные меры ради улучшения ситуации, и мы увидим, есть ли поддержка всего этого в Верховной Раде. Таким образом и оформится коалиция – лишь в процессе работы”, – уверен В.ЛИТВИН.

По его словам, сегодня разговоры о коалиции ведутся сквозь призму распределения должностей, и никто не думает, что будет завтра.

«Мы приспосабливаем страну к условиям, которые ухудшаются, а не принимаем меры, которые позволили бы возвыситься. Мы теряем перспективу. А импульсные шаги, направленные на то, чтобы что-то приватизировать и проесть, являются путем в тупик”, – отметил В.ЛИТВИН.

По его мнению, основным политическим игрокам нужно договориться о том, чтобы, скажем, по крайней мере на год забыть о выборах и не говорить о них. “В ином случае народные избранники пошатаются в Верховной Раде еще две недели и потом разъедутся до осени. Тогда все проблемы страны будут законсервированы до сентября”, - спрогнозировал В.ЛИТВИН.