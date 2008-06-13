Генпрокуратура не собирается оставлять Луценко в покое

Генеральная прокуратура Украины подала в Апелляционный суд Киева жалобу на решение Подольского районного суда столицы, который признал незаконным возбуждение уголовных дел в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Ю.ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Я знаю о том, что Генеральная прокуратура направила апелляцию по моему делу», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО было возбуждено уголовное дело после инцидента с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО с “нанесения легких телесных повреждений” в “должностное преступление”.

3 июня Подольский районный суд Киева отменил постановление Главного следственного управления по особо важным делам Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку в предоставленных суду материалах не усматривалось, что Ю.ЛУЦЕНКО совершил должностное преступление, находясь 18 января этого года на заседании СНБО, где нанес легкие телесные повреждения мэру Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Также суд признал, что Ю.ЛУЦЕНКО не злоупотреблял властью или служебными полномочиями, используя в августе 2006 года самолеты Внутренних войск МВД Украины.