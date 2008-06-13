Тарасюк: Тимошенко могут оправить в отставку с помощью "ренегатов"

Председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, член фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК считает, что в ближайшее время оппозиция может поставить вопрос об отставке Кабинета Министров.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН заявление члена фракции Партии регионов Николая АЗАРОВА о том, что в парламенте достаточно голосов для отставки правительства.

“Теоретически такая возможность существует”, - сказал он.

В то же время, по мнению Б.ТАРАСЮКА, отставка может произойти при условии, что оппозицию поддержат “ренегаты из фракции НУ-НС”.

В то же время, отметил он, в случае отставки правительства коалиция должна будет внести новую кандидатуру на должность премьер-министра.

“Вопрос заключается в том, хватит ли для этого голосов”, - сказал он.

Б.ТАРАСЮК также отметил, что если у нынешней коалиции не хватит голосов для утверждения новой кандидатуры, то Президент будет иметь право распустить парламент и объявить о проведении внеочередных выборов.

Б.ТАРАСЮК также отметил, что такие выборы могут состояться не раньше октября-ноября, но добавил, что это является пессимистическим сценарием.