У Тимошенко решили, как будут отмечать День Конституции

Кабинет министров Украины распоряжением № 823-р от 11 июня 2008 года утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 12-й годовщины Конституции Украины.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, по случаю 12-й годовщины Конституции Украины в Киеве и Севастополе, областных и районных центрах, других населенных пунктах будут проводиться торжества при участии представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, международных, общественных организаций, политических партий, народных депутатов Украины, деятелей науки и культуры.

Согласно решению правительства, планируется организовать возложение цветов к памятным знакам и памятникам выдающимся деятелям – созидателям украинского государства, борцам за свободу и независимость Украины.

Кроме того, в учебно-воспитательных заведениях, заведениях культуры, воинских частях планируется провести тематические мероприятия, направленные на воспитание правовой культуры, освещение истории становления конституционного права, вклада выдающихся законодателей в его развитие.

По случаю 12-й годовщины Конституции Украины планируется также провести выставки фото- и архивных документов, которые иллюстрируют процесс принятия Основного Закона и историю законотворчества.

В то же время правительство считает необходимым в рамках празднования 12-й годовщины Конституции провести информационно-разъяснительную работу относительно порядка использования Государственного Флага Украины, Государственного Герба Украины, Государственного Гимна Украины и другие мероприятия, направленные на воспитание у граждан уважения к государственным символам.

Согласно распоряжению правительства, 28 июня в городах-героях и городах дислокации штабов видов Вооруженных Сил и оперативных командований, а также в Симферополе и областных центрах будут организованы праздничные фейерверки.