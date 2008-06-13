Евродепутатам в Секретариате Ющенко придумали "отмазку"?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Украина будет представлена на саммите Европейской народной партии 19 июня в Брюсселе делегациями двух партий - "Народный Союз Наша Украина” и «Батькивщины» во главе с их лидерами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Этот саммит является настолько важным международным политическим событием, что я убеждена, что все лидеры партий будут принимать в нем участие», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что в Украине только две партии имеют статус ассоциированных членов Европейской народной партии. «Это партия «Наша Украина», в которой почетным лидером является Президент страны, и это партия «Батькивщина», которую возглавляю я. Только две партии входят в состав Европейской народной партии. Именно поэтому, когда проходит саммит, в нем принимают участие руководители всех партий. Приглашение всегда получают все лидеры партий. Это партийная встреча. И на ней полезно присутствие и Президента, как руководителя фракции, и меня, как руководителя партии», - добавила она.

В свою очередь, руководитель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Жозеф ДОЛЬ сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще не подтвердил свое участие в саммите Европейской народной партии.

«Это еще не было подтверждено. И я хочу сказать, что у нас тоже были проблемы, мы с опозданием прилетели в Киев, но все-таки нас встречала секретарь Совета национальной безопасности и обороны», - сказал он. В продолжение этой реплики Ю.ТИМОШЕНКО добавила: «она (Раиса БОГАТЫРЕВА – УНИАН), правда, является членом другой партии, но ничего».

Лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте также сообщил, что в ходе нынешнего визита в Украину планировалось провести встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. «Такая встреча была запланирована на вчера, но она не состоялась, пояснение (Секретариата Президента) было очень простое: на одной из шахт произошла авария и из-за этого Президент вынужден был внести изменения в свой график», - пояснил Ж.ДОЛЬ.