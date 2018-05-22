Вехи года. Президентские попытки, скрытая коалиция и бодрящийся Кабмин

Украина прожила этот год в таких условиях, когда факт ее сохранения на политической карте Европы и мира следует воспринимать как позитивный. Из однозначных плюсов в уходящем году – становление Вооруженных Сил и уменьшение интенсивности боев на Донбассе. Большинство иных внутриполитических событий можно трактовать по-разному.

Например, Петр Порошенко стремился обеспечить децентрализацию и судебную реформу. Перенос центра власти из столицы на места серьезно омрачен ситуацией на Донбассе и хронической неспособностью власти убедительно доказать, насколько правильным будет процесс децентрализации для страны. Судебная реформа вызывает у оппонентов главы государства несколько меньше нареканий, но ее еще предстоит принять в окончательном виде. Петр Алексеевич вряд ли может быть доволен работой народных депутатов, которые пришли в парламент под знаменем с его именем – самая крупная парламентская фракция куда успешнее генерирует скандалы, чем внятные политические решения. Похоже, быть партией власти в Украине – проклятие для любой амбициозной политической силы.

Верховная Рада так и не начала работать в режиме военного времени, тем самым показав свою максимальную вовлеченность в противостояние российской агрессии. Парламентарии словно взяли на вооружение принцип «Как платят, так и работаем», хотя для большинства из них депутатское жалование – далеко не основной источник доходов. Скандалы, обвинения, интриги – все это заменило в законотворчестве способность поднять национальные интересы над частными и узкопартийными. Развитие отношений внутри коалиции «Европейская Украина» иначе как депутатская междоусобица назвать сложно. Хотя большинство опрошенных Фондом «Демократические инициативы» украинцев не хочет досрочных парламентских выборов, претензии к парламентскому созыву, избранному после Революции Достоинства, продолжают нарастать.

Правительство Арсения Яценюка продолжает бить рекорды: о необходимости ротации его министров (а чего греха таить – и смены премьера) парламентарии говорят с весны 2015 года, но Кабмин продолжает работать практически в неизменном составе. Разве только министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко стал жертвой настырных радикалов Олега Ляшко, еще три министра – Александр Квиташвили, Андрей Пивоварский и Юрий Стець – написали заявления об уходе, но парламентарии не спешат давать им вольную. Арсений Яценюк попытался представить принятие бюджета-2016 в качестве вотума доверия его кабинету, но бдительный Владимир Гройсман, отрицающий наличие премьерских грез в спикерском портфеле, напомнил об актуальности кадровых изменений в Кабинете Министров. Очевидно, что Арсений Петрович будет до последнего отстаивать своего тезку, министра внутренних дел Авакова, носителя на паях с Михеилом Саакашвили новой отечественной политической культуры «для избранных». Заодно отмечу, что антикоррупционный энтузиазм Михеила Саакашвили выглядел бы куда менее впечатляюще, если бы борьба власти с коррупцией осуществлялась не только на словах.

Местные выборы не стали серьезным политическим потрясением для Украины. Хотя БПП-«Солидарность» лидирует в масштабах страны, говорить о монополии этой партии на власть не приходится, в каждой области создавались уникальные по своему составу коалиции для разделения властных полномочий на местном уровне. Подтвердила свой системный характер как политической силы «Батькивщина», фактически вернулась в высшую лигу большой политики ВО «Свобода», взошел сразу в нескольких регионах «УКРОП».

Прожившая один из самых тяжелых годов в своей новейшей истории Украина остается страной с плохо предсказуемой политикой и невнятно сформированными представителями политической элиты задачами на ближайшее будущее. При этом не только резервов, но и неприкосновенного запаса стабильности в стране практически не осталось, что делает необходимость реальных преобразований максимально очевидной.

Евгений МАГДА