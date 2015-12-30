"Я видел твердость и патриотизм этого генерала": Президент назначил командующим Нацгвардии Юрия Аллерова

Порошенко назначил командующим Нацгвардии генерала Юрия Аллерова.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание приказа о назначении и собственное представление командующего произошло сегодня в Харькове.

Порошенко отметил, что 27 декабря вступили в силу изменения в закон о Нацгвардии. Согласно которым, в том числе, регламентируются назначения командования. По словам президента, в частности, изменения в закон предусматривают в случае провозглашения военного положения подчинения гвардии министру обороны.

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Порошенко подчеркнул, что, учитывая такие изменения было бы неправильно оставлять НГУ без командующего. Президент отметил, что Аллеров стоял у истоков НГУ, в составе вооруженных сил участвовал в конфликте на Донбассе. Порошенко подчеркнул, что сын Аллерова служил на одном из самых опасных направлений фронта и генерал не скрывал его от боевых действий.

«Я видел твердость и патриотизм этого генерала», - подчеркнул президент и выразил уверенность, что это назначение поддержат все гвардейцы.

Справка УНИАН. С 6 февраля 2015 года и.о. командующего Нацгвардии Украины был генерал Николай Балан.

Аллеров Юрий Володиимирович родился 6 февраля 1964 года во Львове, советский и украинский военный, генерал-лейтенант, кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени.

До назначения на должность командующего Нацгвардии занимал должность главного инспектора Министерства обороны Украины.