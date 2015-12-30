ГПУ: За вымогательство 1,4 миллиона гривень взятки задержали одного из подчиненных Саакашвили

21:40, 30 декабря 2015
Политика
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В ГПУ уточнили, что указанные средства "фактически можно назвать откатом".

Чиновник требовал деньги за предоставление разрешения на застройку в Одессе / 1i.com.ua

Генеральная прокуратура Украины совместно с работниками СБУ задержала за вымогательство 1,4 млн грн руководителя управления коммунальной собственности и инфраструктуры Одесской областной государственной администрации.

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Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что указанные средства, которые “фактически можно назвать откатом”, чиновник требовал за предоставление разрешения на застройку в Одессе.

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