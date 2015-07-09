За вымогательство 25 тыс. евро взятки задержали заместителя командира черновицких пограничников
Руководитель вымогал от своего подчиненного взятку за сокрытие собранного против него компромата.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, руководитель вымогал от своего подчиненного взятку в размере 25 тыс. евро за сокрытие собранных против него компрометирующих материалов, разглашение которых могло повлечь за собой дисциплинарную ответственность.
8 июля сотрудники СБУ совместно с работниками Управления внутренней службы безопасности Государственной пограничной службы задержали злоумышленника в его служебном кабинете во время получения части взятки - 5 тыс. евро.
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Военной прокуратурой Черновицкого гарнизона Западного региона открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
#СБУ затримала на хабарі заступника командира Чернівецького прикордонного загону http://t.co/mYicsDnInX
— СБ України (@ServiceSsu) 9 июля 2015