Депутаты Львовского горсовета обратились к Раде и президенту с требованием прекратить политические репрессии

Об этом сообщает пресс-служба партии УКРОП.

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил консолидированную поддержку этого обращения, за которое проголосовали большинство депутатов Львовского городского совета, а некоторые из них подписались под текстом лично.

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В обращении, в частности, отмечается, что политические репрессии, преследование за патриотические убеждения и произвол правоохранительной системы в Украине приобрели угрожающие масштабы. «Это касается политиков и общественных активистов партий «Украинское объединение патриотов – УКРОП», «Свобода», «Радикальная партия», «Самопомич», «Правый сектор», волонтеров и добровольцев, которые рисковали своей жизнью ради будущего Украины. Мы, депутаты Львовского городского совета, также присоединяемся к инициативе наших коллег в Верховной Раде Украины – «Самопомочи», «Радикальной партии Олега Ляшко», «Народного контроля», – уволить Виктора Шокина с должности Генерального прокурора Украины», – сказано в тексте обращения, которое зачитал руководитель фракции УКРОП в Львовском горсовете Игорь Телишевский.

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В тексте обращения также говорится об освобождении главы политсовета УКРОПа Геннадия Корбана: «Требуем от Президента как гаранта конституционных прав и свобод граждан прекратить политические репрессии! Немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе Геннадия Корбана! Привлечь к ответственности правоохранителей и судей, которые своими действиями порочат авторитет украинского государства!»