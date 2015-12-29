Яценюк рассказал о достижениях и попросил объяснить, из-за чего ему идти в отставку

Премьер Арсений Яценюк считает, что он успешно выполняет коалиционное соглашение и свои обязательства и не понимает, за что ему идти в отставку.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос "Украинской правды".

По его словам, "последние 22 месяца вся атака осуществляется на исполнительную ветвь власти и персонально на премьера".

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"Это нормально. Это называется политика и политическая борьба", - заявил Яценюк.

"Я вот думаю, отставка за то, что мы больше не зависим от России по газу? За то, что мы списали 15 миллиардов долгов? Или за то, что мы наполнили бюджет на 40%? Или за то, что мы ввели санкции против России? Или за то, что мы увеличили финансирование армии до 113 миллиардов? Или за то, что мы дали 5,2 миллиона субсидию?" - добавил Яценюк.

Он заявил, что если коалиция считает, что он не выполняет коалиционное соглашение, то он может уйти в отставку.

"Мы подписали коалиционное соглашение, я его выполняю. Если коалиция решает, что этот премьер не отвечает требованиям, какие ставила коалиция – в зал, голосование, новая коалиция, новое правительство! Я с честью и достоинством передам управление исполнительной властью новому правительству. Но свою работу я доделаю", - заявил Яценюк.

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"Мы же сформировали коалицию на базе 5 фракций. Если принимается решение об отставке Кабмина, то это означает невыполнение коалиционного соглашения. Если невыполнение коалиционного соглашения, то это означает, что тот, кто взял на себя ответственность за отставку правительства, формирует новую коалицию, назначает новое правительство. Или мы всей идем на досрочные выборы", - заявил премьер.

На уточняющий вопрос, пойдет ли "Народный фронт" на досрочные выборы, Яценюк ответил: "А как же".