Судья решил проводить судебное заседание по делу Корбана в разгромленном правоохранителями зале без системы фиксации

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие в зале суда врачи скорой медицинской помощи заявили, что Корбан требует госпитализации.

При этом Корбан, адвокаты и народные дерутати продолжают оставаться заблокированными со стороны правоохранителей.

Судья попросил выслушать позицию прокурора о госпитализации. Прокурор Александр Голинченко заявил, что надо определить на каких основаниях на данный момент Корбан требует госпитализации. Прокурор сказал, что по имеющейся информации следствия, Корбан может продолжать участие в судебном заседании по состоянию здоровья.

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Также, судья Чаус постоянно заявляет, что судебное заседание слушается в закрытом режиме, но эти слова остаются без внимания присутствующих.

Судья пообещал, что если все присутствующие выйдут из зала, он готов проводить заседания и позволит народным депутатам присутствовать на закрытом заседании.

Также сторона защиты обвинила правоохранителей, что те не пускают других врачей, которых вызвали в суд для госпитализации.

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Судья попросил правоохранителей допустить врачей для проверки состояния здоровья Корбана.

В зал суда занесли носилки для госпитализации.

В то же время, как заявила защита лидера "УКРОПа", Корбан попросил, чтобы на время его обследования все присутствующие покинули зал суда.

Депутаты договорились с силовиками, что сначала выходят стражи из зала суда, а затем народные депутаты вместе с журналистами.

Силовики покинули зал судебных заседаний, а потом вышли журналисты.

Корбана сейчас осматривают врачи.

Вместе с тем прокурор Александр Голинченко отказывался покидать зал судебных заседаний. В зале также остался ряд народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Алексея Шевчука, судья Чаус, который сейчас рассматривает дело Корбана, является фигурантом дисциплинарного производства и относительно него есть рекомендация к увольнению за нарушение присяги.