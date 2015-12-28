Судья решил проводить судебное заседание по делу Корбана в разгромленном правоохранителями зале без системы фиксации
Судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус решил проводить судебное заседание по делу лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана в разгромленном правоохранителями зале без системы фиксации судебного заседания.
Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие в зале суда врачи скорой медицинской помощи заявили, что Корбан требует госпитализации.
При этом Корбан, адвокаты и народные дерутати продолжают оставаться заблокированными со стороны правоохранителей.
Судья попросил выслушать позицию прокурора о госпитализации. Прокурор Александр Голинченко заявил, что надо определить на каких основаниях на данный момент Корбан требует госпитализации. Прокурор сказал, что по имеющейся информации следствия, Корбан может продолжать участие в судебном заседании по состоянию здоровья.
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Также, судья Чаус постоянно заявляет, что судебное заседание слушается в закрытом режиме, но эти слова остаются без внимания присутствующих.
Судья пообещал, что если все присутствующие выйдут из зала, он готов проводить заседания и позволит народным депутатам присутствовать на закрытом заседании.
Также сторона защиты обвинила правоохранителей, что те не пускают других врачей, которых вызвали в суд для госпитализации.
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Судья попросил правоохранителей допустить врачей для проверки состояния здоровья Корбана.
В зал суда занесли носилки для госпитализации.
В то же время, как заявила защита лидера "УКРОПа", Корбан попросил, чтобы на время его обследования все присутствующие покинули зал суда.
Депутаты договорились с силовиками, что сначала выходят стражи из зала суда, а затем народные депутаты вместе с журналистами.
Силовики покинули зал судебных заседаний, а потом вышли журналисты.
Корбана сейчас осматривают врачи.
Вместе с тем прокурор Александр Голинченко отказывался покидать зал судебных заседаний. В зале также остался ряд народных депутатов.
Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Алексея Шевчука, судья Чаус, который сейчас рассматривает дело Корбана, является фигурантом дисциплинарного производства и относительно него есть рекомендация к увольнению за нарушение присяги.