На Одесчине ночью горела казарма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 00.11 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Коминтерновском районе на территории воинской части возникло возгорание казармы.

В 00.32 на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит крыша одноэтажной казармы.

«В результате пожара огнем уничтожена крыша, перекрытия казармы и имущество на общей площади 650 кв. м», - рассказали в пресс-службе.

Пожар локализован в 01.40 и ликвидирован в 05.55.

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Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливного котла. К тушению пожара были привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.