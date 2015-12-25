Порошенко назвал госбюджет-2016 сложным
18:43, 25 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2016 год сложным.
REUTERS
Об этом сообщает "112 Украина".
"Бюджет не простой, бюджет сложный, бюджет очень легко поддается критике популистами. Бюджет является тем минимальным фундаментом для проведения реформ, без которых страна сегодня не может эффективно продлить свое существование", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 25 декабря приняла бюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 млрд грн, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 млрд грн. Бюджет пересчитывался несколько раз - с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство.
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