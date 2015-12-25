Минюст открыл доступ к реестру актов гражданского состояния для детективов НАБУ
Сегодня в Центре подготовки кадров Министерства юстиции прошла обучение первая группа детективов Национального бюро расследования, которым Минюст открыл доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан.
Об этом сообщил Министр юстиции Павел Петренко.
«Сегодня специалисты Министерства юстиции проведут трехчасовой учебный курс по пользованию реестром актов гражданского состояния для детективов Национального антикоррупционного бюро. Детективы получат навыки работы с базами данных, которые будут использоваться в расследовании коррупционных преступлений», - отметил Павел Петренко.
По его словам, данный реестр является наиболее полным среди всех реестров, которыми занимается Минюст. Он содержит оцифрованную информацию о гражданах Украины, их родственные связи, смене фамилии, заключении брака или разводе с 1936 года.
«Призываю детективов ответственно и исключительно в рабочих целях использовать информацию из реестра, ведь она имеет персональный характер», - подчеркнул Министр юстиции.
Он также отметил, что Министерство юстиции гарантирует позитивное сотрудничество в направлении подключения бюро ко всем без исключения реестров и баз данных, которые оперируются министерством.
«Вы уже имеете доступ к реестру бизнеса и недвижимости. От сегодня вы так же подключены к реестру актов гражданского состояния. Сразу после нового года мы подключим детективов к наследственного реестра и реестра доверенностей. Поэтому, фактически, вы будете иметь доступ ко всем основным базам данных, которые сейчас есть в стране и оперируются Министерством юстиции», - добавил Павел Петренко.
Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в свою очередь отметил, что детективы НАБУ будут единственными представителями правоохранительных органов, которые будут иметь доступ к данным из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
«Это очень важный реестр, ведь он даст возможность выявлять связанных лиц. Наши чиновники, к сожалению, на себя редко что регистрируют. Они регистрируют на подставных лиц, на родственников. И этот реестр будет способствовать выявлению таких связанных лиц», - сказал глава НАБУ.
Он также поблагодарил Министра юстиции за конструктивный подход в работе с подключением детективов к реестрам.
«Наши органы, кроме Министерства юстиции, очень тяжело делятся своими реестрами, хотя это прямо прописано в законе о Национальном антикоррупционном бюро», - отметил Артем Сытник.