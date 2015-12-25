Климкин о расходах на МИД в госбюджете-2016: Лучшего подарка трудно было ожидать

Об этом министр написал в своем "Твиттере".

"Спасибо всем, прежде всего коллегам по Кабмину, депутатам и всем неравнодушным за бюджет для МИДа! Лучшего подарка трудно было ожидать", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что, несмотря на утверждение в окончательном варианте бюджете на 2016 год минимально необходимого финансирования МИДа, оно все же свидетельствует, что украинская дипломатия снова оказалась перед огромными вызовами.

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Ранее Климкин заявлял, что в проектегосбюджета на 2016 год предусмотрена недостаточная сумма для деятельности внешнеполитического ведомств

"О бюджете МИД на 2016, в котором нам дают 67% от минимальной потребности: а вас устроит 67% санкций против России, 67% безвизового режима... 67% ЗСТ с ЕС, 67% работы в СБ ООН и 67% продвижения Украины в мире? Нас это не устроит", - заявил тогда он.