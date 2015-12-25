Группа "Возрождение" будет голосовать за принятие госбюджета на 2016 год - депутат
03:58, 25 декабря 2015Политика
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Депутатская группа «Возрождение» будет голосовать за принятие бюджета на 2016 год.
«Возрождение» будет голосовать за принятие бюджета / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат, сопредседатель группы Виктор Бондарь.
По его словам, поскольку большинство замечаний группы учтены, то будет сделано все для того, чтобы «не был провален бюджет», поскольку он «должен работать и зарплаты выплачиваться».
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В то же время Бондарь подчеркнул, что правительство все сделало для того, чтобы затянуть с принятием бюджета, а теперь депутатам приходится «галопом» его рассматривать и принимать.
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