Компромисс по выборам в Кривом Роге достигнут – нардеп

В зал для голосования будет внесен один законопроект с одной поправкой о перевыборах депутатов горсовета и городского головы. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил внефракционный народный депутат, член политсовета УКРОПа, Андрей Денисенко.

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"Вопроса о Кривом Роге не было в сегодняшней повестке дня парламента, несмотря на то, что он поднимался в понедельник на согласительном совете представителями "Самопомочи" и других демократических сил. Очевидно, что для рассмотрения этого вопроса отсутствует политическая воля у руководства парламента, а, значит, и у высшего руководства государства", – пояснил нардеп.

Андрей Денисенко напомнил, что в парламенте зарегистрировано два проекта решения: проект постановления, предложенный «Радикальной партией», и законопроект "Самопомочи".

"С одной стороны, учитывая имеющиеся зафиксированные и подтвержденные парламентской ВСК нарушения, конечно, более логичным представляется принятие проекта "Самопомочи": он касается только перевыборов городского головы. В то же время, как говорят оппоненты, сама форма проекта постановления от "Радикальной партии" легко оспаривается в суде, однако их подход является более широким и системным: в документе речь идет не только о перевыборах городского головы, но и о перевыборах депутатов горсовета", – считает народный депутат.

Позицию РПЛ Андрей Денисенко объясняет так: партия столкнулась с тем, что ее организация в Кривом Роге, так же, как и местная организация "Батькивщины", была по-рейдерски захвачена или куплена "Оппозиционным блоком". Поэтому, по сути, РПЛ потеряла свое представительство в Криворожском горсовете.

"В любом случае решение по Кривбассу будет приниматься в политико-правовой плоскости. Верховная Рада оказалась последним форпостом законности и надеждой жителей Кривого Рога на торжество справедливости. Мне сложно представить, как городской голова от демократически-патриотических сил будет работать с городским советом, который полностью контролируется регионалами. Поэтому "на переплавку" следует отправлять весь мэрско-депутатский хлам в Кривом Роге", – подытожил нардеп Денисенко.