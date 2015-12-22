Послы стран G7 призывают ВР принять предложенные Кабмином бюджет и изменения в Налоговый кодекс

13:29, 22 декабря 2015
Политика
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Послы стран-членов "Большой семерки" (США, Великобритании, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии) призывают народных депутатов Украины принять предложенные правительством госбюджет на 2016 год и изменения в Налоговый кодекс.

фото: УНИАН

Об этом говорится в заявлении послов, переданном УНИАН посольством США в Украине.

В документе напоминается, что на этой неделе в Верховной Раде состоится голосование по ключевым элементам законодательства, в том числе государственному бюджету на 2016 год и дополнениям в Налоговый кодекс Украины. Послы стран-членов G7 отметили, что внимательно наблюдают за этим процессом на протяжении последних недель.

Они подчеркнули, что одобряют и полностью поддерживают усилия правительства, в частности министра финансов Натальи Яресько и ее коллег, достижение договоренности, соответствующей реформаторским обязательствам Украины в рамках ее программы сотрудничества с МВФ.

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"Принятие сбалансированного с фискальной точки зрения бюджета является жизненно важным для оздоровления украинской экономики и стабильности, а также для дальнейшего предоставления финансовой поддержки международными партнерами Украины", - подчеркнули послы стран G7.

Они призывают народных депутатов поддержать пакет законов, предложенный правительством.

Послы стран "Группы семи" убеждены, что реформы, которые Украина обязалась выполнить согласно программы ее сотрудничества с МВФ, станут решающим фактором для восстановления экономической стабильности и возвращения Украины на путь роста и процветания.

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Они призвали депутатов Верховной Рады реализовать свои полномочия, чтобы не ставить под угрозу эту программу.

Как сообщал УНИАН, ВР планирует сегодня рассмотреть изменения в Налоговый кодекс, а в четверг, 24 декабря, - проект госбюджета-2016.

Однако фракции “Батькивщина” и Радикальной партии заявили, что не поддержат предложенный правительством проект государственного бюджета на 2016 год и изменения в Налоговый кодекс.

21 декабря председатель парламента Владимир Гройсман заявил, что рабочая группа, которая работает над проектом бюджета на 2016 год, вышла на ряд согласованных позиций.

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