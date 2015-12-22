Рада примет госбюджет-2016 в четверг 24 декабря - заместитель председателя фракции БПП

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Алексей Гончаренко.

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"В целом 24 декабря парламент должен утвердить бюджет, потому что здесь некуда тянуть. В новый год государство должно идти с бюджетом. Это есть главное. И рассказывать, что если мы сделаем какие-то еще три дня и где-то 31 числа наконец прорвет – и все поймут, какой он должен быть, – это все неправда.Сегодня есть бюджет, есть вещи вполне понятные, которые нужно исправить", – заявил Алексей Гончаренко.