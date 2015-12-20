Президент России уверяет, что не имеет цели воссоздать СССР

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, вошедшем в документальный фильм "Миропорядок" на одном из российских каналов.

По его словам, действия Запада на постсоветском пространстве связаны не с защитой интересов Украины, а с опасениями воссоздания Советского Союза и как следствие попытками помешать этому.

Путин подчеркнул, что такой цели – воссоздание СССР – ни у кого нет, но "даже сама гипотетическая возможность объединения усилий" в рамках современных интеграционных процессов "не дает хорошо и глубоко спать" западным странам.

При этом Путин считает, что экономическое сотрудничество России и Украины сделало бы страны более конкурентоспособными, "позволило бы и Украине, и России занять более достойное место в современной системе разделения труда" на мировом рынке.

Но главная задача Запада – "не допустить этого объединения усилий", убежден президент РФ.

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"Не секрет, все делали, для того чтобы не допустить создания единого экономического пространства между Россией, Казахстаном и Белоруссией, создания Таможенного союза. До сих пор не хотели разговаривать с Евразийским экономическим союзом как с полноценным участником международной жизни", — заявил Путин.

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Однако, по его мнению, Запад уже начинает понимать, что подобная позиция деструктивна.