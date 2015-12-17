Севастопольцы не пришли смотреть пресс-конференцию Путина с больших экранов (фото)

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Крым. Реалии.

Посмотреть пресс-конференцию президента на площади Нахимова пришли до десяти человек, в основном пенсионного возраста. Трансляцию в Севастополе можно было посмотреть в Артбухте и на площади Захарова. Однако, в этих местах желающих послушать российского президента не было совсем.

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Экраны, которые транслировали пресс-конференцию, постоянно давали сбои: изображение то и дело зависало, а картинка периодически исчезала на несколько минут.

В рамках пресс-конференции Путин озвучил свое видение развития Севастополя. По его словам, город должен развиваться не только как база Черноморского флота России, а сразу по нескольким экономическим направлениям.

Коллективный просмотр пресс-конференции президента России проигнорировали и в Керчи.

Как известно, Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».