Венгрия поддерживает продление санкций против России - нардеп из БПП

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Блок Петра Порошенко") по результатам визита делегации комитета в Будапешт.

"Нас заверили в том, что Венгрия будет поддерживать по крайней мере продление санкций против РФ за ее невыполнение Минских договоренностей", - написала она.

Кроме того, по ее словам, "есть политическая поддержка предоставления безвизового режима Украине", но "от нас ждут дальнейших позитивных сигналов в выполнении своей части обязательств, а также заинтересованы в нашем успехе в реформах и экономическом возрождении".

Читайте такжеЛидеры стран ЕС едины в необходимости продлить санкции против России еще на полгода - высокопоставленный чиновник ЕС

Также Климпуш-Цинцадзе отметила, что венгерская сторона высоко оценила результаты выборов Закарпатского областного совета, в который прошли и венгры.

"Чрезвычайно венгерских коллег интересует будущее оборудование дополнительных пунктов пересечения границы между нашими странами и подвода с нашей стороны дорожной инфраструктуры к ним. Готовы предоставлять дешевые кредиты, но, к сожалению, пока у нас в силу ряда причин (и часто связанных с деятельностью автодора до 2014 года) нет формулы, как привлечь эти средства", - рассказала депутат.

Но больше всего нареканий, по ее словам, на всех встречах украинские депутаты "получили по поводу отсутствия посла Украины в Венгрии".

Читайте такжеТуск просит постоянных представителей стран ЕС рассмотреть уже в эту пятницу санкции для России