Куприй: Вопрос амнистии боевиков не может решаться без участия парламента

Такое мнение высказал народный депутат Украины, член политсовета УКРОПа Виталий Куприй в программе «Чистая политика» на канале «112 Украина», комментируя заявления представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу о существовании рабочего документа об амнистии боевиков «ДНР» и «ЛНР». По словам политика, тайное проведение переговоров может иметь трагические последствия, схожие с теми событиями, которые разворачивались под Верховной Радой 31 августа, когда через парламент пытались провести изменения в Конституцию.

«Граната, которую взорвали под Верховной Радой в конце лета, – это только первая ласточка. Сейчас опять что-то обсудят, договорятся амнистировать боевиков. Затем придут к президенту, он согласится, придет в парламент, чтобы мы проголосовали. И мы снова получим акции протеста, – считает Виталий Куприй. – Сколько можно заниматься «кулуарщиной»! Давайте обсуждать все публично».

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Он также отметил, что главная проблема «минского формата» в том, что Украину на переговорах представляют не официальные лица, а переговорщики, которые действуют на общественных началах и имеют сомнительную репутацию.

«Неизвестно кто с кем-то о чем-то договорился, а Украина потом должна просто с этим согласиться. Где жаркие дискуссии? Почему парламент не вовлечен в этот?» – сказал политик, напомнив, что он несколько раз выносил вопрос о Минских соглашениях на рассмотрение Комитета по иностранным делам и требовал проведения парламентских слушаний относительно Минских соглашений.

Кроме этого, Виталий Куприй отметил, что интересы Украины на переговорах по Донбассу должен представлять только президент.

«Минский формат не даст решения проблемы. За время действия соглашений убиты 46 наших военных – об этом свидетельствует отчет Верховного комиссара ООН по правам человека, – отметил нардеп Куприй. – На переговорах Украину должен представлять только президент, который будет опираться на парламент, и все соглашения, которые заключаются, должны быть ратифицированы парламентом, чтобы они имели соответствующий статус. Оппонентом Порошенко на переговорах должен быть Путин».

Политик отметил, что приемлемым является «нормандский» или «женевский» формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе заявил, что существует рабочий вариант документа по вопросам амнистии. Он сформирован на основе письменных предложений сторон. Обсуждать эти предложения планируют в январе 2016 года. Вместе с тем в СМИ появилась информация, что террористы требуют амнистии для всех боевиков.