Реформы станут залогом победы над агрессором - заявление Порошенко, Яценюка, Гройсмана

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Арсения Яценюка и председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, размещенном на правительственном портале и президентском сайте.

"Мы прошли сложный путь к выполнению Украиной всех требований для отмены безвизового режима со странами ЕС. С 1 января следующего года между Украиной и Европейским Союзом заработает режим углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Это стало возможным только благодаря слаженной работе Президента, Верховной Рады и Правительства. Достижения украинской власти признают наши западные партнеры и поддерживают реализацию начатых реформ. Сегодня сверхважно не останавливаться на полпути, ведь нам предстоит пройти весь путь к Украинскому успеху. Такие важные для государства реформы станут залогом нашей победы над агрессором и будут служить основанием для скорейшего членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Осознают то, что любые задержки с качественной перезагрузкой государства будут играть на руку внешнему врагу", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что за уходящий год, "совместными усилиями президента, Верховной Рады и правительства удалось остановить наступление агрессора, возрожденные Вооруженные Силы Украины получили надлежащее финансирование из государственного бюджета".

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"Создана международная коалиция в поддержку Украины. В сложных переговорах с международными партнерами были достигнуты договоренности о реструктуризации внешнего долга государства. В последнем квартале текущего года в условиях войны и потери значительной части промышленного потенциала украинская экономика продемонстрировала первые признаки роста. Впервые с 1991 года Украине удалось избавиться от энергетического шантажа России. Децентрализация стала реальной сменой системы власти, за которую боролся Майдан. Происходит структурная реформа энергетического сектора страны. Начатые системные преобразования в направлении антикоррупционной политики", - отмечается в совместном заявлении Порошенко, Яценюка и Гройсмана.