Катеринчук выступает за роспуск парламента

Народный депутат Украины, председатель исполкома политической партии «Народный Союз Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК выступает за роспуск Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день у Президента есть все юридические и политические основания для роспуска парламента», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Он объяснил, что юридическими основаниями является то, что Верховная Рада Украины не сформировала правительство в установленный срок – 60 суток. В то же время, по его словам, политическими основаниями является то, что должна наступить политическая ответственность за выполнение политическими силами своих обязательств после выборов. Депутат считает, что роспуск ВР в такой ситуации будет логическим шагом.

Н.КАТЕРИНЧУК также подчеркнул, что широкая коалиция в формате Партия регионов, СПУ и блока «Наша Украина» не решит вопрос раскола в стране, поскольку это будет объединением олигархических групп.

«В моем понимании – широкая коалиция не является коалицией общенационального единства», - подчеркнул он.

Н.КАТЕРИНЧУК также отметил, что в таком большинстве будет доминировать Партия регионов, и в ВР во время решения самых резонансных вопросов представители Партии регионов всегда смогут заменить голосами депутатов из фракции КПУ представителей «Нашей Украины» или СПУ.

Он также выразил убеждение, что фигура премьера в Украине не является технической и выполняет много политических функций в конституционной модели Украины. По его словам, назначение премьера повлияет на выполнения обязательств Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которые он брал на себя во время президентской кампании. Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что этот курс не может быть изменен.