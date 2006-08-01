Рабочая группа завершила работу над Универсалом

Время продолжения круглого стола будет определено после ознакомления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с проектом универсала, который завершила разрабатывать рабочая группа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, вчера поздним вечером рабочая группа при участии представителей фракций блока «Наша Украина», Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий при координации первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Ивана ВАСЮНИКА завершила еще один этап работы над проектом Универсала национального единства.

Данный проект универсала будет передан сегодня, 1 августа, утром на предварительное рассмотрение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ и руководителям указанных фракций.

После ознакомления с ним Президента будет определено время продолжения круглого стола.