Рубан рассказал о четырех попытках обмена Савченко на боевиков "ЛНР"

Об этом заявил в суде по делу Савченко свидетель Владимир Рубан, выступавший в качестве переговорщика между Киевом и Луганском, глава организации "Центр обмена пленных", передает РИА Новости.

По его словам, от службы безопасности Украины, а также "ЛНР" и "ДНР" в июне прошлого года у него были полномочия на ведение переговоров об обмене пленными.

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Рубан уточнил, что список пленных, в котором значилась Савченко, он получил в так называемой администрации "ЛНР", когда 23 июня прибыл туда для переговоров. При этом от должностных лиц СБУ он получил пожелания об освобождении Савченко. Однако, по его словам, в Луганске освободить ее отказались.

"Я четыре раза ездил в Луганск за Савченко, и каждый раз ее обмен откладывался по неопределенным причинам. Позже мне сообщили, что Савченко уже не на территории Украины", - сказал он.

Ранее адвокат украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин предоставил открытый доступ к 29 видеозаписям, на которых показаны первые минуты плена Савченко.