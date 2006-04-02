В Сумской облраде появился ”Ночной дозор”

Депутатами Сумского областного совета нового созыва станут представители 6 политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, по итогам подсчета голосов избирателей в Сумской области Блок Юлии Тимошенко набрал 35,8% голосов, блок “Наша Украина” – 11,01%, общественная организация «Ночной дозор» - 9,01%, Партия регионов – 3,6%, Социалистическая партии Украины – 3,4%, Коммунистическая партия Украины – 3,2%.

Не прошли в Сумской облсовет Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция», который набрал в регионе 2,5% голосов избирателей и Партия промышленников и предпринимателей Украины с 2,2%. По списку последней под №2 баллотировалась в областной совет председатель Сумской облгосадминистрации Нина ГАРКАВАЯ.

Напомним, в новом созыве Сумской областной совет будет насчитывать уже не 75, а 90 депутатов, 42 из которых будут представлять БЮТ.

Сегодня в Сумах представители Блока Юлии Тимошенко и Социалистической партии подписали Меморандум о создании Коалиции демократических сил Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, подписи под документом за областную организацию БЮТ поставил Иван СИДЕЛЬНИК, за областную организацию СПУ – Леонид МОРДОВЕЦ.

Как заявили во время подписания участники коалиции, в ближайшие дни к Меморандуму должен присоединиться блок «Наша Украина», поскольку 5 апреля в Киеве состоится центральный совет этой политической силы и только после этого сможет появиться подпись от блока «Наша Украина» под этим Меморандумом.

По словам И.СИДЕЛЬНИКА, участники коалиции согласовали цель, главные принципы формирования коалиции. Среди главных пунктов меморандума – формирование коалиции демократических фракций в Сумском областном и районных советах с целью создания большинства в них. Кроме того – согласование кандидатур на должности, которые относятся к компетенции областного и районных советов, их исполнительных структур, областной и районных госадминистраций. Для согласования действий, связанных с формированием большинства в советах и определения кандидатур на руководящие должности, участники коалиции создадут рабочую группу в составе по 3 представителя от каждого из участников коалиции. Затем будет сформирован поименный состав большинства в советах Сумской области. При этом участники коалиции обязались не вступать в сепаратные переговоры с какой-либо партийной организацией или блоком. В тексте Меморандума отмечается, что участник коалиции, который получил наибольшее количество голосов избирателей среди других участников коалиции, будет вносить кандидатуру на должности председателей областного и районного советов.

По словам И.СИДЕЛЬНИКА, поскольку БЮТ одержал победу на выборах в Сумской области, то своим решением областная организация БЮТ единогласно выдвигает кандидатуру руководителя избирательной кампании БЮТ на выборах 2006 года в Сумской области Вячеслава ШАПОШНИКА на должность председателя Сумского областного совета. Кроме того, по решению заседания депутатской фракции БЮТ в Сумском городском совете принято решение вынести на сессию Сумского городского совета вопрос об утверждении секретарем Сумского городского совета проректора Украинской академии банковского дела, секретаря сумской городской организации ВО «Батьківщина» Петра ГУЧЕНКО.