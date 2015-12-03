Когда украинцы сочтут Минюст министерством справедливости: Петренко озвучил условие отставки
15:19, 03 декабря 2015Политика
543 0
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что уйдет в отставку после того, как граждане начнут воспринимать его ведомство как министерство справедливости.
Глава Минюста озвучил условие отставки / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Киеве.
Читайте такжеМинистра юстиции вызывают на допрос в Генпрокуратуру
"Я точно хочу покинуть эту должность тогда, когда люди будут воспринимать Министерство юстиции как министерство справедливости и место, где можно получить помощь, совет по той или иной ситуации, которая есть у человека. У нас есть все шансы сделать это в течение следующего года", - сказал министр.
Ранее УНИАН сообщал, что Министерство юстиции инициировало отмену Хозяйственного кодекса, с целью избавиться от несогласованности законодательства в сфере хозяйственной деятельности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter