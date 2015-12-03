Когда украинцы сочтут Минюст министерством справедливости: Петренко озвучил условие отставки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Киеве.

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"Я точно хочу покинуть эту должность тогда, когда люди будут воспринимать Министерство юстиции как министерство справедливости и место, где можно получить помощь, совет по той или иной ситуации, которая есть у человека. У нас есть все шансы сделать это в течение следующего года", - сказал министр.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство юстиции инициировало отмену Хозяйственного кодекса, с целью избавиться от несогласованности законодательства в сфере хозяйственной деятельности.