УКРОП заявляет о фальсификацях на выборах в Кривом Роге

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» поддерживает демократические силы в борьбе против фальсификации выборов в Кривом Роге.

В партии заявляют, что действия местной избирательной комиссии, которая поспешно, без учета многочисленных жалоб на нарушения во время подсчета голосов, объявила победителем кандидата от «Оппозиционного блока» Юрия Вилкула, являются недопустимыми и противозаконными.

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Как сообщил руководитель Криворожской городской организации УКРОП Николай Колесник, фальсификации происходили под прикрытием «титушек»: «Не приняли ни одной жалобы, ни одного акта, побили рекорд скорости по подсчету и объявлению результатов. Вбросили около 4500 «левых» бюллетеней, глупо и нагло».

В "УКРОПе" подчеркнули, что результаты второго тура показали, что Кривой Рог выступает против продления безраздельного господства династии Вилкулов, что горожане – за изменения и реформы. Миф о прокремлевски настроенном населении города разрушен. Поэтому сегодня УКРОП направляет все силы на установление подлинных результатов выборов.

«Работают юристы, приезжают нардепы, есть заявления в милицию. Будем делать все возможное для того, чтобы демократический выбор криворожцев не украли. Несколько сотен сфальсифицированных бумажек – это позорище Вилкула: такая победа хуже любого поражения», – отметил «укроповец» Колесник.

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УКРОП вместе с другими силами демократического толка призывает Юрия Вилкула последовать примеру николаевского коллеги по партии и добровольно признать свое поражение. Тем самым он сможет отделить себя от фальсификаций, которые будут доказаны и за которые наступит неизбежное наказание.

УКРОП присоединяется к пресс-конференции демократических сил с участием кандидата на должность городского головы от «Самопомочи» Юрия Милобога, которая состоится сегодня в конференц-зале гостиницы «Дружба» (г. Кривой Рог, ул. Телевизионная, 12) в 14.00.