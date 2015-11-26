В Раде создано объединение "Голос громады", сопредседателем которого является Тарута

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента объявил председатель ВР Владимир Гройсман.

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Он отметил, что сопредседателями объединения являются внефракционный депутат Сергей Тарута, депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Домбровский и депутат от "Самопомочи" Алексей Скрипник.