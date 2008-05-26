Катеринчук начинает борьбу за отстаивание своего результата

Лидер блока своего имени Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что его политическая сила не будет объединятся в Киевсовете с Блоком Леонида Черновецкого, который, по предварительным результатам, лидирует на выборах в столице.

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"Мы не будем в коалиции с ЧЕРНОВЕЦКИМ, зато будем с теми проблемами, которые волнуют киевлян, и сделаем все возможное для их решения", - сообщил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, партнерами Блока Николая Катеринчука по Киевсовету могут быть БЮТ и Блок Кличко, если они будут решать проблемы киевлян. "По остальным мы не говорим, потому что нам не известны окончательные результаты", - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

Он подчеркнул, что выборы в Киеве состоялись. "Сейчас для нас очень важен каждый голос. Мы в рамках 3-4%, и я думаю, что мы преодолеем 4-процентный барьер", - сказал Н.КАТЕРИНЧУК, добавив, что "мы начинаем борьбу за отстаивание нашего результата".

Политик также отметил, что не доволен результатом выборов. "Мы не довольны результатом, поскольку планировали получить больше поддержки у киевлян, но их приговор я считаю справедливым", - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК считает, что сегодня граждане Украины своей явкой доказали, что они все меньше обращают внимания на политиков, которые не выполняют взятые на себя обязательства.

Кандидат в мэры также подчеркнул, что существенных нарушений на выборах не было.