Ставнийчук: нет оснований говорить о возможном срыве выборов в Киеве

Заместитель руководителя Секретариата Президента Украины, представитель главы государства в Центральной избирательной комиссии и Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК заявляет, что на данный момент нет никаких оснований говорить о возможном срыве выборов Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала в интервью журналистам после голосования на одном из избирательных участков.

По ее словам, несмотря на все сложности, выборы проходят нормально.

«На данный момент все участки работают, избиратели голосуют. И единственная задача – чтобы избиратели пришли и приняли участие в голосовании», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее данным, все избирательные участки города смогли преодолеть сложности и начали работу.

«Участковые избирательные комиссии работают сложно, очень сложно, поскольку субъекты избирательного процесса до последней минуты минувших суток вносили изменения, предложения относительно состава избирательных комиссий, но в конечном итоге заблаговременно члены участковых комиссий пришли, собрались и начали организовывать процесс голосования», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.