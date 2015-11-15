Отставка Яценюка с поста премьер-министра пока не планируется – АП

Об этом заявил глава Администрации президента Борис Ложкин, передает ZN.UA.

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"Я исхожу из сегодняшней повестки дня. Если завтра коалиция примет другое решение — это ее право", - подчеркнул Борис Ложкин.

"Яценюк в защите точно не нуждается. А если серьезно, я считаю, что для того чтобы государство выжило, нам нужна скоординированная политика в сфере безопасности и проведения экономических и социальных реформ. Без единства премьера и президента мы не справимся с вызовами, стоящими перед Украиной", - добавил он.

"До тех пор, пока у нас есть премьер-министр Яценюк, я считаю, что нужно делать все возможное для того, чтобы он эффективно взаимодействовал с президентом", - подытожил глава АП.

Отметим, в начале ноября в одном из интервью Арсений Яценюк анонсировал отставку троих министров (здравоохранения, энергетики и образования) в ближайшее время.