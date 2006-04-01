Ющенко откликнулся на заявление ”четырех”
14:50, 01 апреля 2006Политика
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Президент поручил главе ЦИК рассмотреть заявление партий и блоков о пересчете голосов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю Центральной избирательной комиссии Ярославу ДАВЫДОВИЧУ тщательным образом рассмотреть заявление четырех партий и блоков относительно пересчета голосов на всех избирательных участках и принять меры реагирования в строгом соответствии с требованиями законодательства.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Накануне соответствующее заявление подписали лидеры Блока НДП, Гражданского блока ПОРА-ПРП, Народного блока Литвина и партии «Вече». Авторы документа обращаются, в частности, к Президенту с призывом «выступить гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан и демократии в Украине».
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