Огневич объяснила свое решение сложить депутатский мандат (видео)

Нардеп за трибуной парламента объяснила такой шаг тем, что она не может работать в сложившихся в Раде условиях.

Также она в кулуарах Рады прокомментировала журналистам свое решение, подчеркнув, что она не видит смысла в своем депутатстве в качестве представителя культуры.

Ранее УНИАН сообщал, что нардеп от Радикальной партии Ляшко Злата Огневич заявила о добровольном сложении мандата.

“Я шла в парламент не за депутатским мандатом и какими-то привилегиями. Я шла как гражданин, который увидел новый путь Украины. А сейчас я вижу то, что когда нет культуры, гораздо легче править и манипулировать народом”, - сказала она.