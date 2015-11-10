Огневич объяснила свое решение сложить депутатский мандат (видео)
11:51, 10 ноября 2015Политика
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Сегодня в интернете появилась видеозапись, как депутат от Радикальной партии Злата Огневич отказалась от мандата.
Огневич сегодня выступила в Раде / Фото УНИАН
Нардеп за трибуной парламента объяснила такой шаг тем, что она не может работать в сложившихся в Раде условиях.
Также она в кулуарах Рады прокомментировала журналистам свое решение, подчеркнув, что она не видит смысла в своем депутатстве в качестве представителя культуры.
Ранее УНИАН сообщал, что нардеп от Радикальной партии Ляшко Злата Огневич заявила о добровольном сложении мандата.
“Я шла в парламент не за депутатским мандатом и какими-то привилегиями. Я шла как гражданин, который увидел новый путь Украины. А сейчас я вижу то, что когда нет культуры, гораздо легче править и манипулировать народом”, - сказала она.
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