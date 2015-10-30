Украина разорвала очередное соглашение с Россией: на этот раз о ПЗРК
Кабинет министров Украины разорвал соглашение с Россией об обмене информацией о ПЗРК "Игла" и "Стрела" при экспорте или импорте из/в третьи страны.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.
"Прекратить действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации об обмене информацией о переносных зенитных ракетных комплексах типа "Игла" и "Стрела" при осуществлении их экспорта в третьи страны или импорта из третьих стран, утвержденное 22 мая 2009 в года Киеве", - говорится в документе.
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Кроме того, Кабмин поручил МИД в установленном порядке сообщить о расторжении соглашения правительство РФ.
Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о контроле за качеством продукции, поставляемой Вооруженным силам Украины и РФ.l