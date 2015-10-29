В Ивано-Франковске обработано 100% бюллетеней: во второй тур выборов мэра вышли Насалик и Марцинкив

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала городская территориальная избирательная комиссия по результатам обработки 100 процентов избирательных бюллетеней.

Согласно постановлению избиркома, всего в выборах городского головы Ивано-Франковска приняли участие 85 039 избирателей, из них за Насалика отдали свои голоса 23 393 избирателя (27,92%), за Марцинкива – 19 850 (23,69%).

Ивано-Франковская городская избирательная комиссия постановила провести повторное голосования 15 ноября.

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Справка УНИАН. В избирательных бюллетенях по выборам городского головы Ивано-Франковска было 11 кандидатов. Насалик - народный депутат Украины, экс-мэр Калуша баллотировался от БПП "Солидарность". Марцинкив - экс-народный депутат Украины, баллотировался от ВО "Свобода". В Ивано-Франковский городской совет избраны 42 депутата.