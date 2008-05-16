Тимошенко считает, что блокирование парламента принесло результат

Премьер-министр Украины, лидер избирательного списка БЮТ на выборах в Киевсовет Юлия ТИМОШЕНКО считает, что блокирование Верховной Рады Украины ее политической силой принесло результат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на встрече с избирателями Деснянского района Киева.

«Сегодня антиинфляционные законы проголосованы и получили большинство. К сожалению, нам нужно прилагать такие неординарные усилия, чтобы принять элементарные антиинфляционные законы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что не видит альтернативы демократической коалиции, «но когда нужно было защищать антиинфляционные законы, я в парламенте немножко показала зубы, а что было делать? Как это можно было прекратить, когда два месяца лежат законы, а парламент даже не собирается».

«Сегодня мы это дело сделали, и далее будем продвигаться в пределах Верховной Рады», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она высказала надежду, что избиратели прекрасно понимают подноготную этой ситуации, поскольку являются мудрыми людьми.