УКРОП требует от президента удовлетворить право жителей Павлограда на свободный выбор власти

Об этом говорится в заявлении политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП».

"Вынося это позорное решение, ЦИК проигнорировала и закон, и мнение ведущих экспертов в сфере избирательного процесса (в частности – Комитета избирателей Украины). Но главное: решение Центризбиркома – это плевок в лицо жителей Павлограда, грубое надругательство над местным самоуправлением в Украине, нарушение всех демократических норм и процедур. Это демонстрация того, как на самом деле нынешняя власть намерена совершать с правами общин. Это наглядный пример «децентрализации по-порошенковски»", - отмечается в сообщении партии.

Читайте такжеДействующая власть проталкивает на юго-востоке победу "пятой колонны" Кремля – Корбан

Отмечается, что ЦИК объясняет свое решение тем, что в Павлограде проживает менее 90 тысяч избирателей, однако, этот факт выявился не в ходе переписи населения, а при составлении протокола о голосовании на выборах городского главы. Еще одно объяснение – необходимость «экономии бюджета». "Эта ложь выглядит откровенно циничной с учетом того, что в Мариуполе и Красноармейске выборы придется проводить повторно, поскольку голосование 25 октября было сорвано из-за преступной бездеятельности Центризбиркома", - говорится в заявлении УКРОПа.

Как сообщили в партии, все эти «версии» не могут замаскировать очевидной причины отмены второго тура выборов городского головы в Павлограде. "А она понятна: альтернативу кандидату от «Оппоблока», которого проталкивает бизнес-группа Рината Ахметова, во втором туре может составить Евгений Терехов – герой АТО, «Титановый Джексон», наводивший ужас на сепаратистов, был тяжело ранен под Марьинкой и спасен врачами от неминуемой смерти", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВторого тура выборов мэра Павлограда не может быть, потому что в протоколе указано, что в городе меньше 90 тыс. избирателей - ЦИК

"Страх власти перед патриотами оказался сильнее страха перед грубым нарушением закона и гражданских прав жителей Павлограда. Для того чтобы спасти бывшего регионала от возможного поражения во втором туре, власть решила отменить второй тур вообще", - убеждены в УКРОПе.

Исходя из этого, в «Украинском объединении патриотов – УКРОП» обратились к Президенту с требованием задействовать все свои полномочия "для восстановления права общины Павлограда на свободный выбор власти". Отмечается, что Павлоград – это опасный прецедент, который может привести к правовому беспределу по всей стране.

Также в партии призывают международные мониторинговые организации и представителей дипломатического корпуса Европы, США, Канады и других стран – партнеров и союзников Украины "дать оценку тем действиям власти, которые грубо и цинично нарушают базовые права и свободы граждан нашей страны".

Кроме этого, УКРОП требует проведения второго тура выборов городского головы в Павлограде и "немедленной отставки нелегитимного Центризбиркома".

Читайте такжеЦИК пытается сорвать второй тур выборов городского головы в Павлограде – кандидат в мэры

Как сообщал УНИАН, около 60 сторонников и представителей политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» требуют от Центральной избирательной комиссии Украины не отменять второй тур выборов городского головы в Павлограде Днепропетровской области. На акции присутствует кандидат от «УКРОПа» на пост городского головы Павлограда, ветеран АТО Евгений Терехов.

Напомним, что по данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины, во второй тур выборов мэра Павлограда выходят Евгений Терехов («УКРОП») и Анатолий Вершина («Оппозиционный блок»).