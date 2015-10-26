Труханов побеждает на выборах городского главы Одессы - "Опора"

Об этом говорится в сообщении Гражданской сети "Опора".

"По данным параллельного подсчета результатов голосования на основе 100% обработанных протоколов на выборах в Одесский городской совет среди партий наибольшее количество голосов получает партия «Доверяй делам» с результатом 32,86%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второе место с почти в два раза меньшим результатом занимает «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (17,46%). Третью строчку в гонке получает партия «Оппозиционный блок» с результатом 14,49%.

"Также преодолевают 5% избирательный барьер еще две партии: «Украинская морская партия» - 6.94%, а также Объединение «Самопомич» (5.45%). Отметим, что ВО «Батькивщина» не преодолело избирательный барьер, финишировав с результатом 4,52%", - сообщили в "Опоре".

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Кроме этого сообщается, что по данным параллельного подсчета результатов голосования на основе 100% обработанных протоколов на выборах городского головы Одессы больше всего избирателей проголосовало за Геннадия Труханова – 51,64%. Второе место занимает Александр Боровик с результатом 24,78%. Третий в гонке – Эдуард Гурвиц, который получил поддержку 8,45%.

Ранее УНИАН сообщал, что по результатам обработки 25% бюллетеней Труханов набирает 51,5% избирателей, Саша Боровик - 23,7%, Эдуард Гурвиц - 7,7%. Сергей Кивалов, который заявлял о снятии своей кандидатуры с выборов - 5,1%.