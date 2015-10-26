Во многих городах избранный городской голова не будет иметь поддержки большинства в местном совете – эксперт

Об этом она сказала в комментарии Радио Свобода.

«Я думаю, что этого никто не уловил, и в очень многих городах просто не понимают, что просто может возникнуть такая ситуация, когда избранный городской голова может оказаться вообще недееспособным. То есть, он не сможет ничего сделать, если он не будет иметь или хотя бы большинства в совете, или хотя бы какой-то благоприятной для него ситуации», – сказала эксперт.

По ее словам, особенности нового закона о выборах на местах создали ситуацию непонимания гражданами многих процедурных моментов.

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«Думаю, что избиратели не очень поняли тот момент, что функции совета стали другими, и его давление на городского голову стало выше», – сказала эксперт.

Как отметила Лень, суть новой системы голосования на местных выборах заключается в том, что избиратель одновременно голосует за кандидата в округе и за партию, которая его выдвинула. Однако во время установления результатов выборов все голоса подсчитывают именно как отданные за партию. Распределение депутатских мандатов происходит по партийному списку, который утверждает территориальная избирательная комиссия, в зависимости от набранных каждым кандидатом в своем округе голосов в процентном отношении. При этом кандидат, который фактически победил в округе, но партия которого не преодолела 5-процентный барьер, депутатский мандат не получает.