МВД: на Донетчине по состоянию на 13:00 не открылись 235 УИК, в других областях - еще 80

Об этом сообщает оперативный штаб МВД Украины.

"По состоянию на 13:00 работает 10 тыс. 642 территориальная избирательная комиссия и 29 тыс. 266 участковых. Не открылись 235 участковых избирательных комиссий в Донецкой области из-за ошибки в избирательных бюллетенях и отказа ТИК в регистрации",- отмечается в сообщении.

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Не открылись участковые избирательные комиссии в Мариуполе - 205 УИК (территориальная избирательная комиссия не приняла бюллетени из типографии "Приазовский рабочий", которые напечатаны, по их мнению, незаконно) и в Красноармейске - 30 УИК (постановление Донецкого окружного административного суда относительно незаконного изготовления бюллетеней).

Кроме того, своевременно не открылись 80 избирательных участков по Украине:

-Днепропетровская область, г. Днепропетровск: 11 УИК своевременно не начали работу (комиссии не успели пересчитать и пропечатати избирательные бюллетени – завозились в 05:00 25 октября); Кировский район – 10 УИК; Бабушкинский район – 1 УИК;

-г. Киев – УИК № 588 (председатель комиссии потеряла ключи от сейфа – открыли дубликатами ключей, информация из Интернета по открытию сейфа болгаркой не подтвердилась); - Кировоградская область,

-Знаменский район, с. Диковка – УИК № 350220 (пересчитывали бюллетени);

- Луганская область, г. Рубежное – УИК № 441083 (председатель комиссии потеряла ключи от сейфа с бюллетенями);

- Николаевская область, с. Новая Петровка - УИК № 480523 (пересчитывали бюллетени);

- Полтавская область, Полтавский район. с. Супруновка № 530757 (комиссия не успела пропечатать избирательные бюллетени), с. Петровка № 530726 (не успели внести изменения в избирательные бюллетени);

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-г. Сумы – 5 УИК в Заречном районе (отсутствие достаточного количества кабин и урн для голосования);

- г. Черкассы – 58 УИК своевременно не начали работу (комиссии не успели пересчитать и пропечатать избирательные бюллетени – завозились в 05:00 25 октября): Сосновский район – 53 УИК; Приднепровский район – 5 УИК.

По данным оперативного штаба, временно приостанавливали работу 5 участковых комиссий: Луганская обл. г. Северодонецк - УИК № 441162 (в связи с выявлением неопечатанной урны для голосования. Кроме того, выборы происходят только на должность мэра, бюллетени кандидатов в горсовет перепечатывают);

- Одеська обл. – 2 УИК: г. Рени УИК № 510711 – для пересчета бюллетеней в связи с подозрением повреждения печати на сейфе; м. Одесса УИК № 511333 – в связи с выявлением отсутствия списка избирателей открылась в 10:20;

- м. Харьков УИК № 631594 - в связи с обнаружением отсутствия печати председателя комиссии открылась в 11:40;

- Черниговская обл. м. Мена УИК № 740413 – в связи с неподписанием членами комиссий акта приема бюллетеней открылась в 11:40 (сменили председателя комиссии).

В оперативном штабе также сообщили, что зарегистрировано 36 фактов подкупа избирателей (Закарпатская область и г. Киев - по 8, Полтавская – 6, Донецкая, Одесская и Черновицкая - по 2, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Сумская, Харьковская. Черкасская обл. – по 1).