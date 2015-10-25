В милицию поступило более 300 сообщений о нарушениях во время местных выборов

Об этом сообщает оперативный штаб Министерства внутренних дел Украины.

Так, зарегистрировано 36 фактов подкупа избирателей (в Закарпатской области и в Киеве по 8, в Полтавской – 6, в Донецкой, Одесской и Черниговской - по 2 в Запорожской, Киевской, Кировоградской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях – по 1).

По состоянию на 13.00 работает 10 тыс. 642 территориальные избирательные комиссии и 29 тыс. 266 – участковых.

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Не открылись 235 участковых избирательных комиссий в Донецкой области из-за ошибки в избирательных бюллетенях и отказа ТИК в регистрации, а именно:

- в г. Мариуполь – 205 УИК (территориальная избирательная комиссия не приняла бюллетени из типографии «Приазовский рабочий», как напечатанные, по их мнению, незаконно);

- в Красноармейске – 30 УИК (имеется постановление Донецкого окружного административного суда относительно незаконного изготовления бюллетеней).

Также, по данным МВД, своевременно, то есть в 08.00, не открылись 80 избирательных участков.

Кроме того, временно приостанавливали работу 5 участковых комиссий. В частности, в г. Северодонецк Луганской области УИК № 441162 приостанавливала работу в связи с выявлением неопечатанной урны для голосования. Кроме того, выборы там происходят только на должность мэра, бюллетени кандидатов в горсовет перепечатывают, говорится в сообщении.

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В Одесской области приостанавливали работу 2 УИК: в городе Рени УИК № 510711 – для пересчета бюллетеней в связи с подозрением повреждения печати на сейфе; в Одессе УИК № 511333 – в связи с выявлением отсутствия списка избирателей открылась в 10.20.

Также в Харькове УИК № 631594 в связи с выявлением отсутствия печати у председателя комиссии открылась в 11.40. Кроме того, в городе Мена Черниговской области УИК № 740413 в связи с неподписанием членами комиссий акта приема бюллетеней открылась в 11.40 (сменили председателя комиссии), информирует МВД.