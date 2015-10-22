Путин заявил, что ситуация в Украине создает "опасность" для РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Она (ситуация в Украине - УНИАН), конечно, создает для нас опасность, но разве мы создали эту ситуацию», - сказал Путин.

Он заявил, что Янукович проиграл выборы Ющенко в результате третьего тура голосования, который не предусмотрен в Конституции, и это было поддержано западными странами.

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«Какая же это демократия, вакханалия просто. Один раз сделали это, а потом еще в более грубой форме повторили это при смене власти при государственном перевороте в Украине совсем недавно», - сказал Путин.

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Он заявил, что Россия не борется с выбором украинского народа и принимает любой выбор.

«Это братская для нас страна, братский народ. Я вообще не делаю разницу между русскими и украинцами, но мы против такой формы смены власти, он плох вообще, а на постсоветском пространстве неприемлем абсолютно», - сказал он.

Путин отметил, что у многих республик бывшего союза «нет еще традиций государственности, устойчивой политической системы, надо очень бережно относится к тому, что есть, помогать развиваться».

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Путин заявил, что РФ была не против работы с людьми, которые пришли к власти в результате третьего тура в Украине – Ющенко и Тимошенко – «нет, мы работали с ними, хотя они считались абсолютно прозападными политиками, мы с ними встречались, ездили в Киев, принимали в России, спорили, иногда жестко по экономическим вопросам, но сотрудничали».

Он заявил, что как можно принять государственные перевороты.

«Вы нам тут Ирак и Ливию устройте. Официальные власти США не стесняясь тратят миллиарды долларов - 5 млрд. на поддержку оппозиции», - сказал он.