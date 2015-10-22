УКРОП объявил первоочередные задачи после местных выборов

Об этом сказано в заявлении «Украинского объединения патриотов – УКРОП» о национальных политических задачах на период до начала 2016 года, обнародованном на сайте партии.

«Мы неоднократно отмечали и еще раз подтверждаем категорическое несогласие с капитулянтской политикой Президента Порошенко в этой сфере национальных интересов Украины», – уверяют в партии.

В частности, УКРОП, его депутаты всех уровней, активисты и сторонники во всех областях, будут делать все возможное для организации общенационального политического сопротивления попыткам принести национальные интересы в жертву чьим-то властным или деловым целям.

«Никаких изменений в Конституцию! Никакой амнистии сепаратистов и их приспешников-террористов! Никаких выборов на оккупированной территории до полного вывода российской военной техники, наемников и разоружения незаконных вооруженных формирований!» – заявляют в УКРОПе.

«Проведение выборов в условиях оккупации и закрепление особого статуса оккупированных районов в Основном Законе страны не поможет достичь мира, как пытается убедить нас Петр Порошенко, а приведет только к «консервации» войны. Более того, ключ к этой «консервной банке» будет окончательно передан Владимиру Путину, который сможет непосредственно влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины», – говорится в документе.

В партии считают, что в случае особого статуса Донбасса развитие Украины будет заблокировано, а сотни тысяч патриотичных дончан и луганчан, которых война превратила в беженцев, навсегда потеряют шанс вернуться домой и восстановить утраченную собственность и доходы.

Кроме того, еще одним жизненно важным для Украины вопросом, по словам патриотов, станет попытка Президента, его делового и политического окружения заблокировать продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель. В партии обещают противодействовать этому, а также предлагают признать земли сельхозназначения национальным достоянием Украины.